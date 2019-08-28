Эксперт: Освобождение Вышинского – это позитивный сигнал Москве из Киева

«Безусловно, освобождение Вышинского – позитивный сигнал от Украины. И теперь мяч на стороне России. В Киеве ожидают освобождения кого-то из украинских заключенных», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник, комментируя освобождение руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи.

«Достоверно неизвестно, причастен ли Зеленский к освобождению Вышинского. И если оно не будет скоординировано с освобождением в России кого-то из украинских пленных – это станет поводом для нападок радикалов на нового украинского президента», – считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Говоря о переносе обмена удерживаемыми лицами, он заявил, что заинтересованные в этом политики есть как в России, так и на Украине.

«Такие люди есть в окружении и Зеленского, и Путина. Но я думаю, что причина переноса другая. Масштабный обмен, с одной стороны, открывает дорогу к разморозке встречи «нормандской четверки» и минского урегулирования, а с другой стороны, открывает и дорогу к возвращению России в G8», – объяснил политолог.

«Понимая, какие политические последствия будет иметь массовый обмен пленными, все заинтересованные группы стараются этого не допустить, идут торги», – заключил Бортник.

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

После освобождения Вышинский заявил, что пока не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе в Киеве. Журналист также заявил, его дело было попыткой поднять рейтинг бывшего президента страны Петра Порошенко и стоило экс-главе государства должности.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вышинский находился под стражей более 400 дней. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.