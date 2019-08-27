Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане

Космический корабль Dragon американской компании SpaceX после завершения своей миссии по доставке груза на Международную космическую станцию (МКС) совершил приводнение в Тихом океане.

Корабль приводнился в 16.22 (23.22 мск) примерно в 570 км к юго-западу от побережья Калифорнии, передает ТАСС.

«Успешное приводнение корабля Dragon подтверждено», – сообщили в SpaceX.

В 10.59 (17.59 мск) по времени восточного побережья США была отдана команда на отделение корабля от захвата дистанционного манипулятора. В 15.22 (22.22 мск) корабль включил двигатели для начала маневра схода с орбиты.

27 июля космический грузовик доставил на станцию продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов, а также новый стыковочный узел, который был установлен американскими астронавтами на модуле «Хармони» и предназначен для стыковки коммерческих кораблей «Боинг Си-эс-ти Старлайнер» (Boeing CST-100 Starliner) и «Крю Дрэгон» (Crew Dragon) компании Space X.

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