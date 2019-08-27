Минсельхоз пожаловался на «неудачное» географическое положение России

Развитие производства мясной продукции в России и ее экспорта связано с большими издержками из-за географического расположения хозяйств и их низкой рентабельности, считает руководитель аналитического центра Минсельхоза Дмитрий Авельцов.

«Мы видим, что у нас экспорт постепенно прирастает. В 2018 году мы продолжаем оставаться нетто-импортером, импортируя сейчас мяса в два раза больше, чем экспортируя – 0,8 млн тонн и 0,4 млн тонн. Экспорт по сравнению с потреблением несопоставимо мал, он составляет около 10%, и существенного влияния экспорта на наш рынок мы не ожидаем», – приводит РИА «Новости» слова Авельцова.

«Думая о себе как об участнике этого рынка, мы должны понимать, что мы не на 35-й параллели, где исторически и экономически сконцентрировано все мировое производство. Наш самый южный объект по птицеводству – на 45-й параллели, поэтому мы понимаем, что наша экономика по георасположению, по геолокации априори будет хуже, чем экономика таких же объектов, но расположенных южнее», – сказал глава Центра агроаналитики.

Кроме того, производители «бьются за снижение себестоимости», испытывая огромный пресс конкурентной борьбы и в итоге консолидируясь в целях повышения эффективности производства.

«Компаний, которые производят меньше 60 тыс. тонн продукции, почти не осталось», – заметил Авельцов. В частности, маржинальность птицеводства за последние несколько лет остается низкой, на уровне рентабельности по EBITDA в пределах 10%, поэтому о колоссальных средствах в сегменте говорить не приходится.

«С точки зрения экономики эти деньги расходуются на покрытие процентов по кредитам, так как все производители закредитованы, на инвестирование и поддержание материально-технического состояния», – сказал Авельцов.

«Число населения в мире растет, но с точки зрения экономики, локации наших производств мы всегда будем дороже, чем наши конкуренты в южных странах, поэтому либо они упрутся в свои территориальные проблемы и не смогут развиваться, либо мы будем нормально позиционировать свое мясо, которое пусть и дороже, но произведено в более экологически чистых регионах», – считает руководитель аналитического центра Минсельхоза.

Ранее Росстат определил долю мяса в продуктовом бюджете россиянина.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что экологи хотят сделать мясо деликатесом для богатых.

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