Генпрокуратура назвала экипаж виновным в большинстве авиапроисшествий

Представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что большая часть авиаинцидентов происходит по вине экипажа.

«Несмотря на принимаемые меры, ситуация в сфере обеспечения безопасности полетов остается неблагоприятной. <...> Причиной большинства авиационных происшествий являются действия членов экипажей воздушных судов», – приводит ТАСС фрагмент его выступления на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

Куренной добавил, что за первую половину 2019 года число авиапроисшествий сократилось 17 до 13 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако число погибших по-прежнему остается высоким.

Представитель ведомства рассказал о выявляемых прокуратурой нарушениях в авиационной сфере, в частности, он отметил нарушения при обучении пилотов. «То есть на бумаге обучили, в действительности человек такого обучения не получал», – сказал он.

Кроме того, были выявлены факты нарушений в деятельности квалификационных комиссий территориальных управлений Росавиации при выдаче свидетельств авиаспециалистам. Также был допущен ряд нарушений при расследовании авиаинцидентов: не всегда определялись причины и не разрабатывались меры по предотвращению подобных ситуаций.

Куренной отметил, что в течение шести месяцев принимались меры для обеспечения надлежащей подготовки авиационных кадров. Проверки показали, что в ряде случаев наблюдается отсутствие

необходимого материально-технического обеспечения, кадровых условий в организациях, обучающих пилотов и персонал. Некоторые учреждения не имеют необходимых сертификатов.

«Что касается авиакомпаний, то там выявлялись случаи допуска пилотов без прохождения соответствующей летной и тренажерной подготовки, у некоторых даже не было права на управление конкретным типом воздушного судна», – сказал Куренной.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что за год в России от полетов были отстранены более 400 пилотов.

По мнению экспертов, летающие на Boeing и Airbus летчики разучились ручному визуальному пилотированию и им не хватает опыта и навыков.

О том, как в России сегодня обучают летчиков, рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД врио начальника Краснодарского высшего военного училища летчиков (КВВАУЛ) полковник Олег Бучельников.

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