От полетов в России отстранили более 400 пилотов за год

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что около 425 пилотов пришлось отстранить от полетов за год из-за выявленных у них нарушений.

«Ключевым вопросом остается уровень подготовки пилотов. Органы прокуратуры проводят целевые проверки учебных заведений гражданской авиации. Вследствие различных нарушений за год отстранено от полетов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств», – сказал Куренной, передает ТАСС со ссылкой на интернет-канал Генпрокуратуры «Эфир».

Он отметил, что прокурорские акты реагирования уже направлены в Министерство транспорта, Ространснадзор, Росавиацию.

В мае генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил, что с 2017 года от полетов были отстранены 550 пилотов из-за недостаточной подготовки.

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