Правящая коалиция распалась в Румынии

Правящая коалиция, находившаяся у власти с 2016 года, распалась в Румынии. О прекращении сотрудничества с социал-демократами объявил соруководитель Альянса либералов и демократов (ALDE) Кэлин Попеску-Тэричану.

Случившееся Попеску-Тэричану обосновал тем, что с ним не консультировались при принятии ряда решений, что привело к потере доверия. Он потребовал от четырех министров, представляющих ALDE, покинуть свои посты, передает Deutsche Welle.

Глава правительства Виорика Дэнчилэ, представляющая Социал-демократическую партию (PSD), отказалась уходить в отставку. Она заявила, что социал-демократы намерены продолжать исполнять правительственные обязанности, но на сей раз при поддержке депутатов других партий. Чтобы избежать внеочередных выборов, PSD придется найти нового партнера по коалиции.

По плану парламентские выборы в Румынии должны состояться в конце 2020 года. В настоящее время социал-демократы занимают 205 из 465 парламентских кресел.

Конфликт между ALDE и PSD обострился после того, как социал-демократы решили выдвинуть Виорику Дэнчилэ на должность президента страны, выборы которого пройдут 10 ноября 2019 года. На выборы пойдет также нынешний президент Румынии Клаус Йоханнис, этнический немец, последовательный критик правительства. Если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, 24 ноября пройдет второй тур.