Число отравившихся на свадьбах в Якутске увеличилось до 45

Число людей, отравившихся на свадебных банкетах в ресторанах Якутска, выросло до 45, сообщили в пресс-службе Минздрава Якутии.

По данным Минздрава Якутии, с 19 по 26 августа в медицинские учреждения Якутска, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов республики за медицинской помощью обратились 45 человек с симптомами острой кишечной инфекции, передает ТАСС.

«В эпидемиологическом анамнезе всех обратившихся лиц примечательным было употребление пищи на свадебных мероприятиях, прошедших за период с 16 по 18 августа в банкетных залах ООО «Сеул», – сообщили в министерстве.

Там уточнили, что у всех обратившихся предварительно диагностирован острый гастроэнтероколит, который, предположительно, имеет инфекционное происхождение. В результате лабораторного исследования клинического материала у 15 человек выявлен возбудитель сальмонеллеза.

Ведомство наложило временный запрет на работу компании «Сеул», которой принадлежит четыре ресторана.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в шести пробах готовых блюд (салаты, заготовки для салатов), пяти пробах сырья (мясо курицы, говядина), а также у трех работников (повар, уборщица и официант) методом полимеразной цепной реакции определены возбудители сальмонеллеза. Эти сотрудники отстранены от работы.

Ранее сообщалось, что в Якутске на свадьбах отравились 36 человек.