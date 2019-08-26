Пожарные ликвидировали открытое горение в женском монастыре в Москве

Пожарные смогли ликвидировать открытое горение в здании Рождественского женского монастыря в Москве.

Открытого пламени в здании нет, пожарные занимаются поливкой помещений, сообщает ТАСС

Пожар вспыхнул в одном из храмов на территории монастыря, пожар распространился по площади в 400 квадратных метров, по предварительным данным пострадавших нет.