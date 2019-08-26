В женском монастыре в центре Москвы начался пожар

В Рождественском женском монастыре, построенном в XIV веке, в центре Москвы загорелась кровля одного из храмов, сообщил источник в экстренных службах.

«По имеющимся данным, загорелась кровля одного из храмов этого монастыря. Идет тушение пожара», – передает слова источника ТАСС.

на Трубной чот горит pic.twitter.com/ct8dYr0wWn — Инесса Васильевна (@kukharishina) August 26, 2019

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщает, что пожар в доме №2 на Трубной площади. Улица Рождественка в связи с этим перекрыта.