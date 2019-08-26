Площадь пожара в монастыре в Москве достигла 400 квадратных метров

Площадь возгорания в Богородице-Рождественском женском монастыре XIV века в центре Москвы составляет 400 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по столице.

«В настоящее время площадь пожара составляет 400 квадратных метров», – передает ТАСС слова представителя ведомства.

Пострадавших при пожаре, предварительно, нет, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник в Рождественском монастыре в центре Москвы начался пожар – загорелась кровля одного из храмов.