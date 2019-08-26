Трамп признался в многолетнем ожидании премьерства Бориса Джонсона

Президент США Дональд Трамп заявил, что шесть лет ждал, когда Борис Джонсон займет пост премьер-министра Великобритании.

Трамп считает, что Джонсон «будет прекрасным премьер-министром» и надеется, что он «проделает отличную работу».

«Вы знаете, что мы нравимся друг другу... Я примерно шесть лет ждал, пока он станет премьер-министром», – заявил Трамп на пресс-конференции на саммите «Большой семерки», передает «Интерфакс».

Экс-премьера Великобритании Терезу Мэй американский лидер назвал «хорошим человеком» и рассказал, что предлагал ей идеи по Brexit, однако «она решила сделать все по-своему, и это вышло не очень хорошо».

Ранее Трамп назвал Джонсона «правильным человеком», который сможет вывести страну из Евросоюза.