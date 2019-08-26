Россияне стали чаще летом выезжать за границу

Доля россиян, выезжающих с июня по август на отдых за границу, выросла на 12,5% в 2019 году, установил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

«OneTwoTrip выяснил, что этим летом доля россиян, выезжающих на отдых за границу, выросла на 12,5% относительно показателей прошлого года. Оказалось, что в прошлом году на покупку авиабилетов за рубеж в период с июня по август приходилась 16% продаж, в этом году же показатель вырос и составил 18% от общего числа проданных билетов», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».

По словам директора по маркетингу OneTwoTrip Алексея Теплова, россияне все больше интересуются путешествиями в другие страны.

«При этом мы видим, что преимущественно россияне отдыхают в странах Европы и ближнего зарубежья. Хотя особенно выросла популярность Армении как альтернативы Грузии, любимые россиянами Италия, Франция и Испания также наблюдали заметный рост. Наши соотечественники делают выбор в пользу проверенных направлений, не обязательно самых бюджетных. То есть страны, которые и раньше были популярны, стали еще более привлекательными для россиян, туристический поток консолидируется», – уточнил он.

Наиболее популярной сраной у путешественников этим летом стала Армения: туда забронировали около 10,3% всех билетов за рубеж. Популярностью также пользуется Италия (7,9%), Испания (6,3%) и Турция (6,2%).

Наименее востребованной для летнего отдыха стала Молдавия. Грузия, несмотря на прекращение авиасообщения с Россией, не теряет свои позиции: билетов туда куплено всего на 1% меньше, чем в прошлом году.

Ранее Россия вошла в топ-10 стран по числу выезжающих за границу туристов.

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