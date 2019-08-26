Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 27 августа, осмотрят экспозицию авиасалона МАКС и проведут двусторонние переговоры, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что во вторник у главы государства будет «напряженный день». «В Жуковском будет день рабочего визита президента Турции Эрдогана. Они вместе с Путиным посмотрят экспозицию [авиасалона МАКС] и проведут двусторонние переговоры», – приводит его слова ТАСС.

Также президент 27 августа посетит церемонию закрытия Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 в Казани.

Песков уточнил, что Путин и Эрдоган будут обсуждать ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе, а также вопросы урегулирования на Украине.

23 августа Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону вопросы сирийского урегулирования, в том числе работу по формированию и запуску конституционного комитета.