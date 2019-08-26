Сербия и Македония открыли совместный погранпереход

Премьер-министр Сербии и Македонии Ана Брнабич и Зоран Заев открыли совместный пограничный переход Прешево-Табановце.

Как сообщило агентство Танюг, на основе подписанного двустороннего соглашения дежурить на КПП будут одновременно сербские и македонские пограничники и полицейские передает ТАСС. Целью проекта авторы называли сокращение процедура перехода границы.

После церемонии открытия Брнабич и Заев выехали в Скопье, где пройдут переговоры премьеров. Кроме того, запланирована встреча главы сербского кабмина с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским.

Напомним, в июле Заев заявил, что сожалеет о словах про зависимость политики Сербии от России, которые он произнес во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).