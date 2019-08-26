Китай после заявлений Путина дал совет США

Соединенным Штатам следует отказался от мышления холодной войны, проявить сдержанность и начать поддерживать сохранность существующей системы контроля над вооружениями, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Так в Пекине отреагировали на заявление президента Владимира Путина о том, что использование США в ходе испытания пусковой установки МК-41 подтверждает обоснованность претензий, которые Москва высказывала Вашингтону в период действия ДРСМД. Глава государства поручил Министерствам обороны и иностранных дел проанализировать уровень угрозы для России, создаваемый действиями США по ракетам, и принять меры по подготовке симметричного ответа.

«Китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения», – сказал Шуан, слова которого передает РИА «Новости».

В Пекине напомнили, что с момента прекращения действия ДРСМД прошло только три недели, а «Пентагон уже сообщил о проведении испытаний ракет, которые были запрещены соответствующим договором».

«Это демонстрирует, что выход США из ДРСМД на самом деле обусловлен стремлением освободиться от ограничений договора и к одностороннему военному превосходству», – подчеркнул дипломат.

По его словам, действия Вашингтона приведут «к новому раунду гонки вооружений и эскалации военной конфронтации, это серьезно и негативно повлияет на международную и региональную ситуацию».

Шуан порекомендовал США «отказаться от мышления холодной войны и идей «игры с нулевой суммой», проявить сдержанность, поддерживать сохранность существующей системы контроля над вооружениями, вносить вклад в поддержание стратегического баланса и стабильности в мире, а также регионального и глобального мира».

Ранее сенатор Алексей Пушков отметил, что Путин дал логичный ответ на попытки США добиться ракетного превосходства над Россией.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение.

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