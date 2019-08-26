Трамп похвалил Китай

Пекин выразил готовность продолжить консультации с Вашингтоном по торговым вопросам, сообщил президент США Дональд Трамп, поприветствовав этот шаг представителей Китая. С таким заявлением американский лидер выступил на полях саммита «Группы семи» (G7), который проходит во французском Биаррице.

По словам Трампа, представители Китая вечером в воскресенье позвонили американским официальным лицам и сказали, что хотели бы продолжить консультации. Президент США объявил, что Вашингтон и Пекин «возвращаются к диалогу», передает ТАСС.

«Они понимают, что это верный шаг», – добавил Трамп. «Это очень позитивное для всего мира развитие событий», – подчеркнул он.

Трамп добавил, что позже намерен сделать и другие заявления, касающиеся Китая.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары. Он подчеркнул, что намерение американской стороны поднять с 1 сентября пошлины не на 10%, как было запланировано, а на 15%, и до 30% на отдельные группы товаров является серьезным нарушением договоренностей, достигнутых лидерами стран в Осаке.

«Должен сказать, что угрозы и устрашение не сработают с Китаем», – подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства. «Если США на самом деле пойдут на этот шаг, то Китай продолжит предпринимать необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов», – заявил дипломат.

Как отмечает The New York Times, в ходе саммита «Группы семи» Трамп послал «глубоко противоречивые сигналы» по поводу торговой войны с Китаем. В статье говорится, что американские союзники уже давно признали политику Китая «угрозой», но в подходе Трампа «мало консенсуса» и «глубокая нервозность», что американский лидер собирается «опрокинуть глобальную экономику в рецессию, особенно сильно ударив по уже дрожащим европейским экономикам».

Трамп, однако, не использует саммит «Группы семи», чтобы собрать единый фронт против китайской торговой политики. Президент США «снова отделился, дав понять, что не намерен отступать», пишет издание.

Напомним, в рамках саммита «Группы семи» Трампа спросили, «не переосмысливал ли он хотя бы на секунду вопрос обострения торговой войны с Китаем». Ответ президента США истолковали так, что он якобы жалеет об этой ситуации. Позднее в Белом доме объяснили, что Трамп жалеет только об одном: что не поднял пошлины на китайские товары еще выше.

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