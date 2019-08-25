Трамп пожалел о недостаточно высоких пошлинах на китайские товары

Американский президент Дональд Трамп в связи с торговой войной между США и Китаем сожалеет только о том, что не поднял пошлины на китайские товары еще выше, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. Она подчеркнула, что американские СМИ ранее неверно истолковали слова Трампа о торговле с Китаем.

Гришэм напомнила, что в рамках саммита «Группы семи» Трампа спросили, «не переосмысливал ли он хотя бы на секунду вопрос обострения торговой войны с Китаем». Ответ американского лидера был неверно истолкован, заявила она.

«Президент Трамп ответил утвердительно – потому что он сожалеет о том, что не поднял пошлины выше», – приводит ее слова ТАСС.

«Конечно, почему бы и нет. Могу, по крайней мере. Я переосмысливаю все [вопросы]», – сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

Американские СМИ, в том числе газета The Washington Post, сообщили, что Трамп якобы «впервые дал понять, что сожалеет об обострении торговой войны с Китаем».

Напомним, Трамп поручил ввести 25% пошлины практически на весь оставшийся импорт из Китая. В середине августа США отложили до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

Пекин в ответ на действия Вашингтона Китай поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США на 75 млрд долларов.

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