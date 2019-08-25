Глава Крыма назвал главную задачу фестиваля «Таврида-АРТ»

«Этот фестиваль позволяет российской молодежи в первую очередь пообщаться, обзавестись контактами и обрести позитивный опыт», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя значение фестиваля «Таврида-АРТ».

«Главное, что молодежь в своей среде может покрутиться, посмотреть вокруг и друг на друга. Узнать, чем живут ребята из других регионов», – отметил Аксёнов.

Он также назвал «лучшее», что может быть на «Тавриде-АРТ» и других подобных масштабных молодежных фестивалях: «Обмен опытом – это лучшая практика любого фестиваля и форума», – заключил Аксёнов.

Первый в России фестиваль творческих сообществ собрал на одной площадке порядка 4,5 тысяч человек. Фестиваль объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Молодые деятели культуры и искусства также ведут соревнование за гранты на общую сумму 80 млн рублей.

В дни основной программы с 23 по 25 августа «Таврида» впервые открыла свои двери для всех неравнодушных к искусству, на главной сцене фестиваля выступают ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратилась в фестиваль фестивалей. Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусства. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку. Арт-кварталы – «Арт», «Народная», «Музыка», «Кино&Театр», «Танцы», «КВН», «Лайф», «Добро».

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, как проходит фестиваль.