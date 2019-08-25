«Космическая держава Украина» провела испытания ступени ракеты-носителя

Проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», сообщает КБ «Южное».

Отмечается, что испытания состоялись «впервые за время новейшей истории» Украины. Причем провели их «накануне 28-й годовщины независимости» страны.

Состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя, сообщается в Fecebook КБ.

«Южное» отмечает, что проведены «заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями» ступени, которая должна будет «работать непосредственно в космосе».

КБ заявило, что на испытаниях «все системы отработали отлично», двигатель «включался пять раз, как и было запланировано».

«С Днем Независимости, космическая держава Украина!» – говорится в сообщении.