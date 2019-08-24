Боксер Ковалев нокаутировал британца и защитил титул чемпиона мира

Боксерский поединок между Сергеем Ковалевым (Россия) и Энтони Ярдом (Великобритания) завершился победой россиянина, который защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, сообщают информационные агентства.

Бой состоялся в Челябинске. Россиянин одержал победу в 11-м раунде техническим нокаутом, передает ТАСС.

Ради боя против Ярда, о котором к тому моменту уже договорились, Ковалев отказался от поединка с мексиканцем Саулем Альваресом, за который мог получить рекордный гонорар в карьере.

Ковалеву 36 лет. Он одержал 34 победы (29 нокаутом), потерпел три поражения. Один бой закончился ничьей.

28-летний Ярд имеет на счету 18 побед (17 нокаутом), одно поражение. Британец занимал первое место в рейтинге WBO.

В феврале Ковалев победил в 12 раундах колумбийца Элейдера Альвареса, благодаря чему смог вернуть себе титул чемпиона мира.

После победы над британцем Ковалев получил звание заслуженного мастера спорта.

Победу над Ярдом Ковалев посвятил Максиму Дадашеву.

Напомним, после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США Дадашев был госпитализирован, перенес операцию и был введен в кому. В итоге от полученных в ходе боя травм он скончался.