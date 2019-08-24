Появилось видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Министерство обороны России опубликовало видео пуска баллистической ракеты «Булава» с подводной лодки «Юрий Долгорукий».

Пуск был выполнен из акватории Баренцева моря. Макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне «Кура» на Камчатке.

Ролик появился на YouTube-канале военного ведомства.

Напомним, в субботу пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» были успешно выполнены с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».