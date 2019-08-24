Минобороны заявило об успешных пусках баллистических ракет «Синева» и «Булава»

Пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» успешно выполнены в субботу с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий», сообщили в министерстве обороны России.

В министерстве сообщили, что в субботу «в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» с ракетной подводной лодки стратегического назначения «Тула» и «Булава» с ракетной подводной лодки стратегического назначения «Юрий Долгорукий», передает РИА «Новости».

Ракеты выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.

Макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах «Чижа» в Архангельской области и «Кура» на Камчатке.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе пусков были подтверждены технические характеристики ракет и работоспособность систем корабельных ракетных комплексов.

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