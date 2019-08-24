Артемий Лебедев объяснил участие людей в протестных акциях «психологическим трюком»

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что у него «разрывается мозг» от либералов, которых он назвал «инфантильными бездельниками». По его словам, участники протестных акций в Москве «предали свои идеалы».

Российский Дизайнер Артемий Лебедев назвал либералов «инфантильными бездельниками», разваливающими его созидательные мотивы. «У меня от этого мозг взрывается, меня прям бесят либеральные аргументы бездельников, которые говорят, что сейчас все плохо, а мы хотим хорошо», – сказал Лебедев в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

По его словам, либералы не должны ничем заниматься, потому что ничего не умеют.

Он дал свою трактовку прошедшим в последний месяц протестным акциям в Москве с требованием зарегистрировать на выборах в Мосгордуму кандидатов, которым отказали в допуске по причине наличия в подписных листах бракованных подписей, в том числе принадлежавших давно умершим людям. Лебедев уверен, что люди выходят на протестные акции из-за «психологического трюка».

«Им кажется, что если они не вышли, то они предали свои идеалы, им кажется, что когда они выходят, то они становятся хорошими», – сказал Лебедев, добавив, что таким образом митингующие «покупают себе микроиндульгенцию», потому что это стоит не дороже, чем «проезд на метро и два часа постоять в толпе».

По его словам, «очень много людей купили себе себя хороших». «Так часто поступают родители, которые покупают детям игрушки: «Мы же хорошие родители, вот». Демонстрации дают ровно то же самое», – рассказал дизайнер.

В Москве с июля проходили митинги радикальной оппозиции. Некоторые несогласованные акции сопровождались массовыми беспорядками. Протестующие требовали зарегистрировать на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму абсолютно всех кандидатов. Однако работники избиркомов выявили многочисленные «мертвые души» в подписных листах Ивана Культнева, Юлии Серебрянской, Константина Лисици и других. Так, Культнев стал «рекордсменом» по количеству «мертвых душ» – у него в подписных листах нашли 70 умерших человек.