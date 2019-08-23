Состояние находящейся в коме российской девочки в Турции улучшилось

Врачи отметили улучшения в состоянии пострадавшей в Бодруме 12-летней российской девочки. Кроме того, по настоянию петербургских медиков, которые специально прибыли в Турцию, ребенок будет дополнительно обследован.

«В результате внесенной коррекции терапии, согласованной российскими и турецкими медиками, удалось зафиксировать уменьшение частоты пульса и некоторое снижение сердечной недостаточности», – сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Отмечается, что врачи из Петербурга приехали в Турцию для оказания помощи ребенку 22 августа, однако осмотреть девочку смогли только в пятницу. «Все это время турецкие коллеги ссылались на организационные трудности при предоставлении доступа детским реаниматологам из Санкт- Петербурга к пострадавшей», – пояснили в пресс-службе.

Также стало известно, что в пятницу ночью или в субботу утром по настоятельной рекомендации российских специалистов будет проведена компьютерная томограмма.

В посольстве России в Анкаре сообщили, что данный случай признан страховым, поэтому основные расходы на лечение и медицинское обслуживание будут возмещены.

Кроме того, отец девочки рассказал, что после завершения сроков туристической путевки проживание родителей в Турции организовано за счет туроператора. «Нет никаких проблем, нас обеспечивают всем необходимым», – отметил он.

Ранее стало известно, что владелец и техдиректор турецкого отеля, где пострадала девочка, задержаны.

Напомним, 18 августа в бассейне отеля «Санхилл» города Бодрум девочку затянуло в трубу на дне бассейна, чтобы извлечь ее со дна, пришлось выломать часть трубы.

Позже дипломат генконсульства России в Анталье сообщил, что пострадавшая находится в критическом состоянии. Однако пока врачи отказались перевозить девочку в «запредельной коме» из Турции в Россию.