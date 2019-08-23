Архангельский минздрав объяснил попадание цезия-137 в организм врача

Радиоактивный нуклид цезия-137, вероятно, попал в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, через продукты, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.

В региональном минздраве напомнили, что после инцидента губернатор Архангельской области организовал обследование более 110 медиков, помогавших в ликвидации ЧП. «По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды, поверхности тела. Не выявлено также инкорпорации радионуклидов», – отметили в пресс-центре правительства Архангельской области.

Вместе с тем в региональном минздраве подтвердили, что «у одного из обследованных специалистов в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137». При этом специалисты не связывают этот факт с участием в ликвидации последствий инцидента в Неноксе.

«Цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях. С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу», – заключили в ведомстве.

8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако в настоящее время показатели не превышены.

19 августа президент России Владимир Путин, находясь с визитом во Франции, в ответ на просьбу журналистов прокомментировал ситуацию с аварией на испытаниях под Северодвинском, заверив в отсутствии угрозы для людей.