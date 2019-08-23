Полиция сочла погибшим соратника Ассанжа

Полиция Норвегии считает погибшим пропавшего год назад в стране голландца Арьена Кампхейса, известного по сотрудничеству с основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

«Полиция заключила, что он [Кампхейс], с высокой вероятностью, погиб вечером 20 августа 2018 года в результате несчастного случая, сплавляясь на каяке по Шерстадфьорду в губернии Ругаланн. Пропавший до сих пор не найден, по этой причине мы считаем, что он утонул в море», – передает ТАСС со ссылкой телеканал Эн-эр-ко материалы следствия.

В последний раз Кампхейс был замечен во второй половине дня 20 августа прошлого года, когда направлялся от железнодорожной станции к центру города Ронан на севере страны.

Через несколько дней после того, как голландец был объявлен пропавшим без вести, полиция нашла в море личные вещи пропавшего и складной каяк. По сведениям полицейских, именно такой каяк соратник Ассанжа купил перед путешествием в Норвегию.

В последний раз сигнал телефона Кампхейса был засечен 30 августа 2018 года недалеко от Ставангера.

Напомним, 3 сентября 2018 года полиция Норвегии сообщила, что проводит расследование в связи с исчезновением Арьена Кампхейса, соратника основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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