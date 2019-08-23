Россия продлила режим уничтожения санкционных товаров

Россия продлила действие правил уничтожения санкционной продукции до 31 декабря 2020 года.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Напомним, летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине.

В данный момент ограничения также распространяются на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты, ввезенные незаконным образом, уничтожаются.

Россельхознадзор уничтожил за это время более 32 тыс. тонн незаконно ввезенной продукции растительного происхождения и животноводства.

В августе 2019 года Минсельхоз выступил против запрета уничтожения санкционных продуктов.

До этого Роспотребнадзор и Минприроды направили в экологическую комиссию Совета по правам человека при президенте (СПЧ) предложения о сокращении образования отходов, среди которых назван запрет на уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления.

В правительстве России также заявляли, что уничтожать санкционные продукты неправильно.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала идею отказа от уничтожения продуктов, попадающих под российские контрсанкции, но контрабандой ввезенных в страну.

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