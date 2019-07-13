Санкционные продукты могут отдать на съедение

Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой отказаться от уничтожения продуктов, попадающих под российские контрсанкции, но контрабандой ввезенных в страну. Идею поддержали в Госдуме и благотворительных организациях. Но есть и противники инициативы. Они считают, что это может привести к злоупотреблениям и попаданию запрещенной продукции на прилавки.

В пятницу курирующий сельское хозяйство вице-премьер Алексей Гордеев выступил против уничтожения «санкционки» и предложил подумать над тем, как можно использовать эти продукты.

«Могу просто по своим человеческим впечатлениям сказать, что продукты питания уничтожать – это в принципе неправильно», – так Гордеев прокомментировал предложение Роспотребнадзора прекратить уничтожение ввезенного в обход санкций продовольствия. Вице-премьер отметил, что изымать продукты и после проведения тестов на пригодность думать о том, как их использовать, было бы правильнее. «Какие решения будут приняты на будущее – это требует обсуждения», – цитирует Гордеева «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что санкционные продукты должны «оставаться санкционными» и не должны превращаться в поле деятельности для злоупотребления. «И как администрировать это – вот в этом вопрос. Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях», – заявил Песков. По его словам, предложения по использованию изъятых санкционных продуктов вместо их уничтожения имеют характер пока лишь «экспертной дискуссии».

Как известно, с августа 2014 года в России запрещен импорт некоторых видов пищевой продукции из США, Австралии, Канады, Норвегии и стран Евросоюза. По последним данным, к августу 2018 года в России уничтожили более 26 тыс. тонн продуктов, которые подпали под эмбарго и были незаконно ввезены в страну. Уничтожать санкционные товары, в том числе деликатесы, вроде хамона, пармезана и прошутто, еще пять лет назад предложил Минсельхоз. Эмбарго ввели в качестве ответной меры на санкции ЕС после воссоединения Крыма и России.

Ряд экспертов, узнав о предложении Гордеева, сразу же призвали направлять подобные продукты в распоряжение детских домов. Но им возразила президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

«Детские дома – это учреждения, которые находятся на полном гособеспечении, и содержание ребенка там обходится в среднем по стране в 100 тыс. рублей в месяц.

Думаю, проблем с питанием там совершенно нет. А вот для семей, которые находятся за чертой бедности, а у нас 70% таких семей имеют в своем составе детей, эта история очень актуальна. Как и для пожилых людей с пенсиями 7-8 тыс. в месяц», – сказала газете ВЗГЛЯД Елена Альшанская.

Она также предлагает создать систему распределения подобных продуктов в России. Причем, не только для контрабанды, но и для тех продуктов, которые в конце каждого рабочего дня уничтожают, например, предприятия быстрого питания. «В силу особенностей нашего законодательства, им проще выбросить еду на помойку, нежели подарить ее нуждающимся, – например, в какой-либо фонд или в церковную общину, – посетовала Альшанская. – Для этого нужно менять правила, в том числе отменить обязательную утилизацию продуктов, у которых только что закончился срок годности».

«В стране есть люди, которые недоедают, и уничтожать продукты кощунственно. Это очень актуально не только в отношении «санкционки», но и в отношении обычной продукции российских магазинов, ресторанов и кафе», – считает Елена Альшанская.

В Госдуме тоже нашлись сторонники идеи вице-премьера. Первый зампред думского комитета по экономической политике Владимир Гутенев предложил организовать передачу иностранных деликатесов от таможенных органов региональным властям.

«В каждом конкретном случае должно быть индивидуальное решение. Например, по консервам, у которых срок годности еще не вышел и нескоро выйдет, и у которых по маркировке можно определить страну, – сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Гутенев. – Если доброкачественность не вызывает сомнений, если поставщик продукции просто воспользовался транзитом через третьи страны, чтобы обойти санкции, то в этом случае бюджетных затрат на серьезную экспертную работу не предполагается».

Если же речь идет о несколько раз размороженных в ходе транспортировки морепродуктах, где невозможно определить срок годности и страну происхождения, в этом случае проводить исследования будет слишком затратно для госбюджета. Ведь тогда слишком велик риск предоставить потребителям недоброкачественную продукцию, отметил собеседник.

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«Основная проблема – не допустить под видом благого дела возникновения коррупционных схем, когда такая продукция будет появляться на коммерческих прилавках и обогащать коррумпированных чиновников», – сказал Владимир Гутенев.

По мнению депутата, эту проблему помогут решить не только эффективные процедуры, которые необходимо прописать в соответствующих указах, но и на гражданский контроль.

«У нас уже достаточно развиты общественные институты, тот же Общероссийский народный фронт. Его региональные штабы вполне могли бы, опираясь на подобный закон, работать с региональными налоговыми и таможенными органами, и, осуществляя контроль, доводить эти продукты до слабозащищенных слоев и домов ветеранов, – резюмировал Владимир Гутенев. – В этом случае у нас бы оставалась свобода маневра. Если бы мы были абсолютно уверены в доброкачественности и надежности товара, можно было бы не уничтожать продукты, а использовать на благо людей».

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