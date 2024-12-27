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Стало известно о голосовании по импичменту и.о. президента Южной Кореи
Оппозиция Южной Кореи инициировала голосование по импичменту Хан Док Су
В Национальном собрании Южной Кореи ожидается голосование по импичменту премьер-министра Хан Док Су, исполняющего обязанности президента, инициированное партией «Тобуро».
27 декабря в Национальном собрании Южной Кореи пройдет голосование по импичменту исполняющего обязанности президента Хан Док Су, возглавляющего также пост премьер-министра, передает ТАСС. Ведущая оппозиционная партия «Тобуро» выдвинула проект импичмента 26 декабря, и голосование должно пройти в течение 72 часов.
Согласно законодательству, для импичмента президента необходимо 200 голосов из 300 депутатов, однако для других высокопоставленных чиновников, включая премьера, достаточно простого большинства в 151 голос. В парламенте партия «Тобуро» контролирует 170 мест, что делает исход голосования предсказуемым.
На пленарной сессии 26 декабря Хан Док Су заявил, что не будет назначать судей Конституционного суда до достижения компромисса между партиями. Главная оппозиционная партия считает, что отказ от назначения судей является попыткой затянуть разбирательства в Конституционном суде.
Хан Док Су обвиняется в нарушении закона и конституции, а также в поддержке введения военного положения. Правящая партия «Гражданская сила» намерена обратиться в Конституционный суд, если исполняющий обязанности президента назначит судей до отрешения президента.
Ранее Конституционный суд уже рассматривал два дела об импичменте президентов в 2004 и 2016 годах. Окончательное решение по отстранению чиновников принимает Конституционный суд, и процесс может привести к назначению новым и. о. президента вице-премьера Чхве Сан Мока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Еля, за отставку которого проголосовали 204 депутата. Парламент также одобрил проведение специального расследования в отношении первой леди Ким Гон Хи по подозрению в махинациях с ценными бумагами. Президент Юн Сок Ель обратился к стране, заявив, что «с честью пройдет через импичмент».