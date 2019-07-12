В правительстве поддержали идею запрета на уничтожение продуктов

Вице-премьер правительства Алексей Гордеев, находящийся с визитом в Магадане, заявил, что уничтожать продукты питания неправильно, надо подумать, как можно использовать их по назначению, оценив качество.

«Мне кажется, что продукты питания уничтожать – это неправильно. Другое дело, изымать и дальше думать, как использовать по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы по качеству. Но какие решения будут приняты на будущее, это требует обсуждения», – передает РИА «Новости» слова Гордеева.

Напомним, ранее Роспотребнадзор и Минприроды направили в экологическую комиссию Совета по правам человека при президенте (СПЧ) предложения о сокращении образования отходов, среди которых назван запрет на уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления.