Иностранная фальшивка вытесняет из российских магазинов настоящий сыр

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НОВОСТЬ ЧАСА:ПАСЕ призвала Россию прекратить поддержку ДНР и ЛНР
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Нападками на Россию и Китай США подрывают ВТО изнутри
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Американцы стыдятся своего голода
Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети
Все извращено – от гимна до исторических персонажей
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А почему бы не снять черную комедию о любовных похождениях Кеннеди? Представляю Джима Керри в роли Джона, который сбегает с заседания Генассамблеи ОНН, чтобы в туалете отодрать девку. Подробности...
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Союзники по блоку НАТО воюют между собой
Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Условия, выдвинутые Россией, курдов не устроили. Что ж, это их выбор. Мы рассказали курдам о готовящейся против них операции, предложили свою помощь, объяснили, чего хотим взамен. Ну и где тут предательство? Подробности...
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Американцы попытаются подкупить жителей Донбасса
Сергей Худиев, публицист, богослов
То, что США признали существование в Донбассе населения, у которого могут быть свои интересы, – огромный прогресс. Правда, Раду никак нельзя упрекнуть в том, что она ложно обещает великодушие – она честно обещает репрессии. Подробности...
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На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон
На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нетПодробности...
Девятиклассник напал на школу в Бурятии
Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окнаПодробности...
Путин окунулся в прорубь
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянинПодробности...
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