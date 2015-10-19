Иностранная фальшивка вытесняет из российских магазинов настоящий сыр

Запрет на поставки европейского сыра в Россию, казалось бы, должен был привести к расцвету отечественного производства – но все оказалось куда сложней. Российские производители разоряются из-за массовых поставок импортной фальшивки, которая выглядит в магазинах как настоящий сыр, но стоит гораздо дешевле. Свою роль в таких махинациях сыграли, разумеется, Украина и Белоруссия.

На российском рынке сыров уже второй год наблюдается перепроизводство. Причем в прошедшем году ситуация ухудшилась. Если в 2016 году излишек сыров составлял 65,7 тыс. тонн, то в 2017 году, по предварительным оценкам, он вырастет до 96 тыс. тонн, посчитали в Центре изучения молочного рынка (Russian Dairy Research Center, RDRC).

Почему же импортозамещение сыра привело к затовариванию российского рынка? В RDRC указывают на две причины. Во-первых, россияне стали меньше покупать и потреблять сыр. Так, по данным RDRC, в 2016 году на душу населения России пришлось 6,15 кг сыра в год, а потребление составило лишь 5,7 кг, что на 1,7% ниже уровня 2014 года. По мнению аналитиков, в 2017 году падение продолжится. «Причина – недооценка производителями темпов падения спроса. В результате образовались огромные запасы сыра и сырных продуктов из дорогого молока», – говорит исполнительный директор Союзмолока Артем Белов.

Во-вторых – и это, пожалуй, главное – значительно растет импорт дешевого т. н. аналогового сыра и сырного продукта, который поступает в основном из Белоруссии.

«Аналоговый сыр – это не сыр как таковой. Это продукт с минимальным присутствием или полным отсутствием молочного белка и молочных жиров, в основном там растительные жиры. Его в принципе нельзя назвать молочным продуктом, поэтому он завозится в Россию под другим таможенным кодом и на него не распространяется эмбарго», – говорит директора Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

По его словам, такой продукт выглядит на полке магазина как обычный сыр, только дешевый, а различить их можно, лишь проведя лабораторные исследования. Потребитель же может ориентироваться на цену – настоящий сыр не может быть настолько дешевым.

Зачастую такой сырный продукт покупают общепиты и рестораны – как, например, сырье для пиццы. Рынок использования такого аналогового сыра в силу его дешевизны огромен. Таможенная цена составляет всего 35 рублей за килограмм.

«Это не сыр, но он конкурирует на отечественном рынке как настоящий сыр. Однако по цене соперничать с этой продукцией вообще никто не может»,

– говорит Мищенко.

Самое печальное, что в последние годы в России растет импорт этого аналогового сыра. В 2016 году по сравнению с 2015 годом импорт вырос почти в четыре раза, а в 2017 году (по октябрь) он подрос еще на 50% по сравнению со всем импортом 2016 года. Так, импорт всех категорий сыров на территорию России в 2016 году составил 224 тыс. тонн, из них треть – 67,9 тыс. тонн – аналоговых сырных продуктов. Значит, в этом году такого псевдосыра будет уже более 100 тыс. тонн.

Стоит понимать, что речь в основном не о произведенном в Белоруссии сыре. «Белоруссия поставляет в Россию как хороший сыр, так и аналоговый. Аналоговый сыр – это в основном реэкспорт из третьих стран через Белоруссию. В 2014 году главным поставщиком такого продукта была Украина, на втором месте – Белоруссия, и на третьем – Польша. И еще 15% приходилось на остальные страны. Сегодня общий объем поставок увеличился, и Белоруссия заняла 98% поставок», – рассказывает Мищенко. Очевидно, что Украина и Польша как поставляли этот продукт в Россию, так и поставляют, только если раньше они это делали напрямую, теперь – через Белоруссию. «Есть данные, что большой объем такой сыроподобной продукции привозят с Украины и затем переправляют в Россию как белорусскую, так как ввоз с Украины закрыт полностью», – подтверждает Артем Белов.

Понятно, что дешевый аналоговый сыр разоряет отечественных производителей настоящего сыра, сделанного из натурального молока.

«При желании государство может сделать ввоз этих продуктов в Россию невыгодным, но почему-то не делает это. Россельхознадзор вопросов по этому поводу не задает. При этом ведомство устраивает совершенно непрофессиональные проверки внутренних производителей, якобы там что-то находят», – жалуется директор Центра изучения молочного рынка.

Собственно, в этом кроется одна из причин снижения потребления сыра россиянами. «В прессе появилось множество страшилок. На самом деле на рынке большое количество нормальной продукции, но потребитель уже боится – благодаря, в частности, Россельхознадзору, который делает совершенно нелепые заявления о том, что якобы что-то проверили и обнаружили 70–80% фальсификата. Но это не так. Надо понимать, что они существенно сгущают краски исключительно для того, чтобы отжать себе полномочия Роспотребнадзора. В итоге потребитель настолько запуган, что ему проще вместо сыра купить мясо или индейку, то есть купить белок в других продуктах», – объясняет Мищенко.

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Впрочем, Артем Белов считает, что снижение потребления сыра в первую очередь связано со снижением покупательской способности населения. Натуральный сыр – дорогой продукт, так как для его производства нужно большое количество молока. «Есть также недовольство качеством, но этот фактор играл меньшую роль», – полагает он.