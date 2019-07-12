Песков отреагировал на предложение запретить уничтожение продуктов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкционные продукты не должны превращаться в поле деятельности для злоупотребления.

«Нет. Речь идет об экспертной дискуссии. Здесь, безусловно, очень важно, чтобы санкционные продукты именно оставались санкционными, чтобы они не превращались в поле деятельности для злоупотребления. И вот как администрировать это - вот в этом вопрос. Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях. Пока речь идет об экспертной дискуссии», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли в Кремле какое-либо мнение относительно позиции Гордеева.

Напомним, ранее в пятницу вице-премьер правительства Алексей Гордеев заявил, что уничтожать продукты питания неправильно, надо подумать, как можно использовать их по назначению.