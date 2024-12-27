ПВО сбили два украинских БПЛА в Брянской области

Силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет

Tекст: Денис Тельманов

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом. Об этом передает ТАСС.



Богомаз отметил, что оба БПЛА были самолетного типа и их обнаружение и ликвидация прошли без инцидентов. По его словам, в результате происшествия в Брянской области не было пострадавших и разрушений.

На месте работают оперативные службы, чтобы провести все необходимые мероприятия после ликвидации беспилотных объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в Брянской области засекли и уничтожили украинский беспилотник, при этом обошлось без пострадавших и разрушений. В результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное Белгородской области пострадали три человека, включая ребенка и двух женщин.