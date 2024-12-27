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ПВО сбили два украинских БПЛА в Брянской области
Силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет
Силы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотника в небе над Брянской областью, при этом обошлось без пострадавших и разрушений.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом. Об этом передает ТАСС.
Богомаз отметил, что оба БПЛА были самолетного типа и их обнаружение и ликвидация прошли без инцидентов. По его словам, в результате происшествия в Брянской области не было пострадавших и разрушений.
На месте работают оперативные службы, чтобы провести все необходимые мероприятия после ликвидации беспилотных объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в Брянской области засекли и уничтожили украинский беспилотник, при этом обошлось без пострадавших и разрушений. В результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное Белгородской области пострадали три человека, включая ребенка и двух женщин.