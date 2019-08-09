Минсельхоз выступил против запрета уничтожения санкционных продуктов

Министерство сельского хозяйства не поддержало идею ввести запрет на уничтожение запрещенных к ввозу продуктов. В ведомстве подчеркивают, что реализация этой инициативы приведет к расширению нелегального оборота.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, передает ТАСС.

В письме замглавы Минсельхоза Оксаны Лут сказано, что санкционные продукты, как правило, ввозятся в Россию по поддельным документам или без соответствующих документов вовсе, что «может привести к риску причинения вреда жизни и здоровью граждан, высоким рискам заноса на территорию страны опасных карантинных организмов и болезней животных». Подчеркивается, что это может поставить под угрозу безопасность страны.

Кроме того, отметила Лут, запрет на уничтожение санкционки «может создать дополнительные условия для нелегального оборота запрещенных к ввозу товаров».

Представитель Минсельхоза напомнила, что, в соответствии с российским законом, санкции носят временный характер, а «конкретные действия в рамках специальных экономических мер могут меняться в соответствии с развивающейся внешней экономической и политической обстановкой».

В связи с этим «Минсельхоз России в отношении запрещенной к ввозу продукции придерживается позиции по уничтожению такой продукции», подчеркивается в документе.

Ранее Роспотребнадзор и Минприроды направили в экологическую комиссию Совета по правам человека при президенте (СПЧ) предложения о сокращении образования отходов, среди которых назван запрет на уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления.

В Кабмине также заявили, что уничтожать санкционные продукты неправильно.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала идею отказа от уничтожения продуктов, попадающих под российские контрсанкции, но контрабандой ввезенных в страну.

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