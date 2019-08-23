Пользователей Apple предупредили о фишинговых атаках

Международная антивирусная компания ESET выявила новую фишинговую кампанию, направленную на пользователей продукции Apple.

По сообщению компании, с помощью таких атак мошенники получают доступ к персональным и банковским данным пользователей.

Схема хакеров заключается в рассылке писем с требованием от получателей «верифицировать» персональные данные после недавнего восстановления доступа к Apple ID.

«При переходе по ссылке из письма пользователь попадал на фишинговый сайт с формой для ввода данных, замаскированный под официальную страницу Apple. После ввода email и пароля от личного кабинета на экране появлялось уведомление о том, что привязанная к Apple ID карта заблокирована. Следом пользователю предлагалось «подтвердить данные» – то есть ввести всю личную информацию и реквизиты банковской карты», – передает ТАСС сообщение ESET.

По мнению специалистов, целью кампании является получение персональных данных и доступ к банковским счетам пользователей, которые недавно восстанавливали доступ к Apple ID.

Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, рекомендуется обращать внимание на адрес электронной почты отправителя, подпись, обращение к адресату, не переходить по подозрительным ссылкам, а также не вводить личную и платежную информацию в формах, на которые попали при клике по ссылке из письма.

Напомним, в июле сообщалось, что письма и смс-сообщения с вредоносами являются основными способами кражи персональных данных и денег россиян, также это возможно из-за плохо защищенных мобильных приложений и небезопасных сайтов.