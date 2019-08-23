Дом родителей Зеленского «заминировали» на Украине

Правоохранители провели осмотр многоэтажного дома, в котором проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, на наличие взрывоопасных предметов.

Как сообщили в Криворожском отделе полиции, неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, включая дом родителей Зеленского, передает издание «Первый городской».

«Анонимное сообщение пришло в одну из служб столицы. В нем указывалось о минировании большого количества объектов в Киеве», – пишет издание.

Неизвестный сообщил, что взрыв произойдет на выходных (24-25 августа). Правоохранители и экстренные службы города проинформированы о возможной угрозе. Здание будут проверять и дальше.

Напомним, в июле в Кривом Роге неизвестные уже сообщали о минировании дома, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского.