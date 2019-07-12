Дом родителей Зеленского «заминировали» на Украине

Поступило заявление о бомбе в многоквартирном доме, в котором проживают родители украинского президента Владимира Зеленского, сообщила полиция Кривого Рога.

«Из-за второго сообщения о минировании» указанного дома, а также торгово-развлекательных центров, детских садов и железнодорожного вокзала было эвакуировано примерно 2 тыс. человек, пишут «Украинские новости».

Объекты были обследованы взрывотехниками и кинологами, бомб не обнаружили, передает ТАСС.

СМИ сообщили, что родители действующего главы украинского государства живут в четырехкомнатной квартире в советской панельной многоэтажке.