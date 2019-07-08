Посольство США «заминировали» в Москве

Неизвестный заявил о бомбе в здании американского посольства в Москве, сообщил источник в экстренных службах.

Заявление об угрозе взрыва поступило вечером 8 июля. Неизвестный сообщил о минировании диппредставительства на Новинском бульваре и находящегося рядом здания на Кудринской площади.

Была проведена проверка с участием кинологов. Угроза оказалась ложной, передает ТАСС.

Кроме того, ложной оказалась и угроза взрыва в Городской клинической больнице №15 и на станции московского метро «Тверская».

Напомним, сообщалось о нескольких волнах «минирований» по всей России. Депутат Верховной рады Антон Геращенко признал, что за телефонным терроризмом стоят украинцы.