Финал конкурса «Мой город – мои возможности» стартовал в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие финала кадрового конкурса «Мой город – мои возможности», в котором принимают участие 249 человек.

Открытие финала конкурса прошло на площадке образовательного молодежного форума #ВышеКрыши. Финалистов поприветствовали глава комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и председатель наблюдательного совета конкурса, исполнительный директор региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга» Дмитрий Ченцов, сообщается в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Комиссаров поздравил финалистов с выходом в заключительный этап, отметив, что за каждое место в финале боролись 140 человек. Он поблагодарил за проведение конкурса врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. «Здорово, что здесь проходит такой конкурс, потому что город уникальный, имеет огромное значение для всей нашей страны, и в том числе благодаря тем людям, которые здесь родились, которые здесь работают, которые внесли свой вклад и в развитие города, и в развитие нашей страны», – сказал глава АНО «Россия – страна возможностей».

Аблец в своем выступлении отметила, что оценочные испытания финала будут похожи на те задачи, которые ежедневно решают члены правительства Петербурга. «Учитывая, что тридцать наших победителей в первоочередном порядке будут рассматриваться на назначения на ключевые позиции в правительство города, для кого-то завтрашний день станет генеральной репетицией того, что предстоит уже совсем скоро делать каждый день», – сказала она.

Ченцов от лица наблюдательного совета засвидетельствовал, что все процедуры были открытыми, прозрачными и для всех участников были предоставлены равные возможности. «Результат действительно тот, который должен был быть в зависимости от тех качеств, которые вы проявили», – сказал он финалистам.

На церемонии открытия также состоялось награждение лучших участников задания «Добрый город», в рамках которого конкурсанты должны были реализовать на территории Петербурга социально полезные акции.

Двухдневная программа финала включает оценочные мероприятия и социальные активности. Из 249 финалистов будут определены 100 лучших управленцев и 30 победителей конкурса. 23 августа состоится церемония закрытия и награждения, в которой запланировано участие врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Конкурс «Мой город – мои возможности» проводится комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Проект направлен на поиск талантливых и перспективных руководителей и их развитие.

Конкурс проводится по аналогии с проектом «Лидеры России», одним из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей», которая была создана по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году.

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