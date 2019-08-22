США задумались об отмене предоставления гражданства по праву рождения

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22 августа, четверг  |  Последнее обновление — 10:59  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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Хорохордин нашел для туристической жемчужины России дорогу из бедности

Фото: vk.com/olegkhorokhordin
Второй в списке наиболее бедных регионов России. При этом – туристическая мекка, где на каждого местного жителя ежегодно приходится по десять приезжих отпускников. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Республике Алтай, чтобы узнать, как и.о. губернатора Олег Хорохордин собирается преодолевать бедственное положение вверенного ему региона – и что для этого уже сделано. Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Мадуро предусмотрел всё, кроме предательства

Диосдадо Кабельо и Николас МадуроФото: Miraflores Palace/Reuters
После бесплодных попыток превратить лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо в главу государства и свергнуть президента Мадуро, в Вашингтоне решили сменить тактику. Теперь ставка сделана на предательство, и кандидат в предатели найден - это Диосдадо Кабельо, доверенное лицо Уго Чавеса и один из наиболее влиятельных политиков Венесуэлы. Но почему именно он? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Все мы либералы, только очень разные

Алексей Алешковский, сценарист
Амплуа резонера мне, конечно, мило. Но никак не хотел бы я показаться человеком, который «знает, как надо». Политические предубеждения прекрасно заменяют мне убеждения, и я скорее знаю, как не надо – по крайней мере, для меня самого. Подробности...

Митинги и империя страстей

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Участники дискуссии вокруг московских протестов как бы договорились вести разговор в моральной плоскости, взяв в качестве не требующего доказательства тезиса известную фразу «в семье не без урода». Вопрос только – кто урод. Подробности...
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Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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              США задумались об отмене предоставления гражданства по праву рождения

              22 августа 2019, 09:39

              Текст: Алина Назарова

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              Администрация США рассматривает вопрос о прекращении практики предоставления американского гражданства по праву рождения, заявил американский президент Дональд Трамп.

              «Мы серьезно думаем по поводу права на гражданство для детей мигрантов. Честно говоря, оно смехотворно. Гражданство по праву почвы – то есть перейти границу, родить ребенка, и, поздравляю, ребенок – гражданин США», – сказал Трамп, передает «Интерфакс».

              На вопрос о том, понимает ли он, с каким противодействием столкнется эта инициатива, Трамп заявил: «Мне всегда говорили, что для этого нужно будет внести поправки в Конституцию. И знаете что? Не нужно». По словам Трампа, для этого будет достаточно указа президента. Он добавил, что соответствующий указ уже разрабатывается.

              Гражданство в силу рождения приобретается по праву крови или по праву почвы. В первом случае ребенок получает гражданство родителей, независимо от места своего рождения. Во втором случае гражданство получает любой, родившийся на территории данного государства, независимо от гражданства родителей. В США сейчас действуют обе концепции.

              Ранее в августе администрация США выпустила распоряжение, которое дает возможность ограничить выдачу гринкарт мигрантам, рассчитывающим на социальные выплаты.

              В июне президент Трамп объявил о планах по массовой депортации нелегалов, но позднее согласился повременить с ней. 


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