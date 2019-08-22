США задумались об отмене предоставления гражданства по праву рождения

Администрация США рассматривает вопрос о прекращении практики предоставления американского гражданства по праву рождения, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы серьезно думаем по поводу права на гражданство для детей мигрантов. Честно говоря, оно смехотворно. Гражданство по праву почвы – то есть перейти границу, родить ребенка, и, поздравляю, ребенок – гражданин США», – сказал Трамп, передает «Интерфакс».

На вопрос о том, понимает ли он, с каким противодействием столкнется эта инициатива, Трамп заявил: «Мне всегда говорили, что для этого нужно будет внести поправки в Конституцию. И знаете что? Не нужно». По словам Трампа, для этого будет достаточно указа президента. Он добавил, что соответствующий указ уже разрабатывается.

Гражданство в силу рождения приобретается по праву крови или по праву почвы. В первом случае ребенок получает гражданство родителей, независимо от места своего рождения. Во втором случае гражданство получает любой, родившийся на территории данного государства, независимо от гражданства родителей. В США сейчас действуют обе концепции.

Ранее в августе администрация США выпустила распоряжение, которое дает возможность ограничить выдачу гринкарт мигрантам, рассчитывающим на социальные выплаты.

В июне президент Трамп объявил о планах по массовой депортации нелегалов, но позднее согласился повременить с ней.