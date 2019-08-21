У футболиста Мамаева вновь появились проблемы с законом

Футболист Павел Мамаев, отбывающий срок в Белгороддской колонии, должен выплатить долг за неуплату налогов в размере более 434 тыс. рублей.

Еще в прошлом году суд вынес приказ о взыскании с Мамаева «недоимки по налогам на имущество, а также транспортный налог», передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Черемушкинский суд. Спортсмен не оплачивал налоги в период с 2015 по 2016 год, в результате чего у футболиста накопилась задолженность на сумму более 434 тыс. рублей.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были направлены в колонию в Белгородской области. Суд приговорил Кокорина к полутора годам общего режима, Мамаева – к году и пяти месяцам.