Трамп собрался отменить право на получение гражданства США по рождению

В США всерьез рассматривается возможность отмены права на предоставления гражданства по рождению, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы рассматриваем это всерьез», – ответил Трамп на соответствующий вопрос от СМИ, передает РИА «Новости».

Право на предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории США, закреплено в Конституции, ранее Трамп уже говорил о вероятной отмене соответствующей поправки. Он назвал нелепым тот факт, что гражданство присваивается любому ребенку, родившемуся в США. Трамп настаивал на прекращении подобной практики. Поправка о присвоении американского гражданства может быть отменена соответствующим указом президента.

Ранее Трамп подписал указ, позволяющий узнать, сколько граждан США и других стран проживает в стране.