Трамп объяснил свое желание вернуть Россию в G8

Вашингтон выступает за возвращение к формату «Большой восьмерки» с участием России, так как тогда всем будет проще вести с Москвой прямой диалог, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы проводим много времени, говоря о России на этих встречах (G7), и ее там нет, думаю, было бы хорошо, если бы Россия была там, тогда мы бы смогли говорить напрямую, не надо было бы говорить по телефону и так далее», – передает слова Трампа ТАСС.

Он отметил, что Россия должна быть частью G8, так как этот формат «стремится к миру во всем мире».

«Было бы намного проще, если бы Россия была в (G8)», – добавил американский лидер.

Напомним, Трамп заявлял, что выступает за возвращение России в этот формат и согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

СМИ сообщали, что во Франции условием воссоздания «Большой восьмерки» считают прогресс в урегулировании кризиса в Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Минском процессе есть небольшой прогресс, однако он не значителен для возвращения к «Большой восьмерке». С ней согласился премьер Великобритании Борис Джонсон, который указал и на другие причины, по которым Россию якобы нельзя возвращать в формат.