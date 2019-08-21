Порошенко с семьей покинул Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн.

«Экс-президент Украины прилетел 18 августа в 12.26 по местному времени из Киева чартерным самолетом Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH. Его видели сразу же после прибытия в аэропорту Олесунна Вигра», – рассказали очевидцы изданию «Украинские новости».

На этом же борту Порошенко был замечен в марте 2016 года, когда осуществлял перелет в испанскую Малагу.

Отмечается, что город Олесунн известен рыболовецким туризмом. Он находится на западном побережье Норвегии в зоне фьордов.

Ранее председатель киевского суда предрек Порошенко тюрьму или эмиграцию. Накануне экс-президента обвинили в краже кредитных средств МВФ.

Напомним, против Порошенко расследуется уже несколько уголовных дел, ГБР подтвердило, что дел не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела.

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