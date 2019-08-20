Председатель киевского суда предрек Порошенко тюрьму или эмиграцию

Председатель окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что уголовные дела против экс-президента Украины Петра Порошенко могут стать основанием для длительного тюремного заключения, либо причиной для эмиграции.

Вовк уверен, что юрист Андрей Портнов, по искам которого возбуждены дела против Порошенко, «доведет дело до конца», передает ТАСС.

«Единственное, что его может остановить, это если вдруг новая власть вступит в какие-то договоренности с целью сохранения некоего иммунитета Порошенко. Если же этого не произойдет, то Портнов его найдет, достанет, и Порошенко будет или просить где-то политическое убежище, или в худшем случае его «закроют» (посадят)», – сказал судья в интервью украинскому изданию «Гордон».

Кроме того, Вовк рассказал, что его неоднократно приглашали на беседы к Порошенко и людям из его ближайшего окружения, где озвучивались определенные «пожелания» по работе суда. Судья отметил, что «выслушивал и высказывал свое мнение». «Мое мнение по этому вопросу Петру Алексеевичу [Порошенко] не понравилось», – уточнил он.

В качестве примера Вовк напомнил о споре лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с правительством страны по поводу тарифов и о национализации Приватбанка. «Это было между первым и вторым туром. Тогда Порошенко со мной лично уже не встречался, но мне был передан месседж, что «вам тогда уже точно все», – рассказал судья.

Ранее Порошенко обвинили в краже кредитных средств МВФ.

Напомним, против Порошенко расследуется уже несколько уголовных дел, ГБР подтвердило, что дел не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела. Генпрокурор Украины заявил, что Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых на Украине фигурирует его имя.

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