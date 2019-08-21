Суд признал законным отказ регистрировать Гудкова кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.

«Выслушав доводы сторон, суд отказал Гудкову в исковом заявлении», – зачитал решение судья, передает ТАСС.

В иске политик требовал отменить решения окружной избирательной комиссии, ЦИК и Мосгоризбиркома и обязать ответчика зарегистрировать его в качестве кандидата на выборы, однако суд не нашел нарушений в решениях избирательных комиссий.

Сам Гудков не участвовал в заседании лично, он принимал участие по видео-конференц-связи из спецприемника. Он отбывает административный арест за нарушение правил организации массового мероприятия.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек.

Напомним, 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили несогласованные митинги радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками, по итогам которых было возбуждено несколько уголовных дел.

В то же время 10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму, на который пришли 20 тыс. человек.