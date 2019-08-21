В Ленобласти воссоздали путь «из варяг в греки»

«Ленинградская область соединяет водным путем культурные центры Северо-Запада России. Путь «из варяг в греки» открывает города для круизного судоходства, которого там не было уже очень давно», – заявил газете ВЗГЛЯД замначальника управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк. Во вторник к новому пассажирскому причалу в городе Кириши подошел первый за 50 лет круизный теплоход с пассажирами на борту.

Михаил Присяжнюк напомнил, что Ленинградская область с 2017 года реализует инвестиционный проект по строительству причалов для пассажирских лайнеров. Соглашением, подписанным в 2018 году, предусматривается вложение 1 млрд рублей в развитие причальной инфраструктуры.

«Мы также работаем над тем, чтобы причалы были удобны и маломерным судам: у крепости Орешек небольшие яхты и катера могут швартоваться без проблем, а мобильное приложение позволяет забронировать место для стоянки из любой точки мира», – добавил Присяжнюк.

В рамках инвестпроекта пристани уже построены в Старой Ладоге, Свирьстрое и на Ореховом острове в истоке Невы. В этом году, помимо Невской Дубровки, построен причал в Киришах, новгородском селе Грузино и Великом Новгороде. Таким образом будет частично воссоздан исторический водный маршрут «из варяг в греки» по реке Волхов от Старой Ладоги до Великого Новгорода.

Строительство было выполнено в максимально короткие сроки, чтобы в августе к причалу уже могли пришвартоваться первые пароходы.