Актрисе из «Ворониных» вызвали скорую на съемках сериала

Актриса Екатерина Волкова почувствовала себя плохо на съемках сериала «Воронины» в Сочи, на съемочную площадку пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

По словам Волковой, ее самочувствие ухудшилось из-за сильной жары. «Дальше 2 часа на солнце съемка и переезд. На переезде на другую локацию укачало сильно. Как только ожила, решить поесть. Это было ошибкой! И тут мне стало не хорошо совсем – рвота», – написала актриса в своем Instagram.

На площадку прибыли медики, сделавшие актрисе уколы и давшие «кучу лекарств». После того, как Волковой полегчало, она продолжила сниматься. Сейчас актриса вернулась в Москву, по ее словам, недомогание было вызвано тепловым ударом.

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