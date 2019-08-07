Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он доставлен в одну из московских больниц около недели назад.

Состояние 83-летнего артиста вызывало у врачей серьезные опасения, потому сначала его определили в реанимацию, передает РЕН ТВ.

В данный момент его состояние стабилизировалось, актер находится в отделении неврологии.

Информацию о госпитализации подтвердила «Интерфаксу» и жена артиста, актриса Ольга Остроумова. «Он в больнице, врачи внимательные, вокруг него все хлопочут. Состояние удовлетворительное, я рядом», – сказала Остроумова.

Она уточнила, что артист попал в больницу неделю назад.

Валентин Гафт – советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Дебютировал в 1956 году в картине «Убийство на улице Данте». Среди его ярких работ – роли в фильмах Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...».

В 1984 году Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР.

Напомним, в марте сообщалось о госпитализации артиста, однако тогда он опроверг эту информацию.