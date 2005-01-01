Валентин Гафт опроверг информацию о госпитализации

Народный артист РСФСР Валентин Гафт опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации.

Гафт назвал информацию о своей госпитализации «враньем» и «безобразием», а также обвинил СМИ в попытках поиска «острых ситуаций», передает ТАСС.

Он сообщил также, что 15 марта будет играть в спектакле «Пока существует пространство» в театре «Современник».

В свою очередь, заведующая литературной частью «Современника» Евгения Кузнецова заявила, что удивлена появившейся информацией о госпитализации артиста, передает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации Гафта в одно из медицинских учреждений Москвы по причине резкого ухудшения самочувствия.